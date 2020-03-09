اللجنة الأولمبية الايطالية “تطالب” بتأجيل الأنشطة الكروية بسبب “كورونا”

قررت اللجنة الأولمبية الإيطالية تعليق المنافسات الكروية وتأجيلها حتى الثالث من شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية وإسبانية أن اللجنة الاولمبية الإيطالية طلبت من البرلمان الإيطالي تأجيل المنافسات الرياضية كإجراء احترازي مخافة تفشي انتشار الفيروس، الذي يستمر ارتفاع عدد ضحاياه بالبلد الأوروبي.

ونشر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية القرار، مبرزا أنه يطالب الحكومة الإيطالية بالمصادقة عليه، مشددا في السياق ذاته على كون المشاركات الخارجية للفرق والمنتخبات السنية الإيطالية لا يسري عليها القرار.

وعقد جيوفاني مالاغو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، وممثلين عن الاتحاد الايطالي لكرة القدم اجتماعا، اليوم الاثنين، تم على خلفيته اتخاذ قرار تعليق المباريات كإجراء احتياطي لتجنب تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا، خصوصا بعدما بلغ عدد الضحايا 366 حالة وفاة بإيطاليا.