بسبب كورونا: إغلاق "معبر الكرامة" أمام حركة المغادرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة المعابر والحدود الفلسطينية، مساء الإثنين، عن إغلاق معبر الكرامة أمام حركة المغادرين من كافة محافظات فلسطين، اعتبارًا من هذه اللحظة وحتى إشعارًا آخر. وأوضحت الوزارة في بيات صدر عنها أن القرار يستثني حركة القادمين إلى فلسطين.
في المقابل، ذكر تقرير صحافي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس إغلاق معبر "جسر الملك حسين" (أللنبي) الذي يربط الضفة الغربية المحتلة في الأردن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).
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