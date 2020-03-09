علي عدنان ضمن التشكيل المثالي للدوري الاميركي

رياضة 2020-03-09 | 20:23 المصدر: 708 مشاهدة تواجد نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري الاميركي MLS. عدنان تواجد ضمن التشكيلة الافضل بسبب اداءه في مباراة فريقه امام لوس انجلوس كالكسي والتي انتهت بفوز وايتكابس 1-0. عدنان لعب 90+7 دقيقة كاملة وحصل على ثاني اعلى تقييم في المباراة بمعدل 7.9 من 10 بعدما صنع هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75. وكانت ارقام عدنان كما يلي: Advertisements الاستحواذ: 5.5%. نسبة التمريرات الناجحة: 78%. المراوغات الناجحة: 2. الالتحامات الهوائية الناجحة: 2. الالتحامات الارضية الناجحة: 2. المحرر: محمد خليل

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