محافظ النجف: سيتم استثناء ابناء المحافظة والبضائع من قرار منع الدخول

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، انه سيتم استثناء البضائع وابناء المحافظة من قرار منع الدخول.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "غلق المنافذ الحدودية لمحافظة النجف الأشرف سيكون اعتبارا من يوم الأربعاء القادم للمواطنين و لمدة سبعة ايام بأستثناء دخول البضائع وابناء المحافظة فقط".
واضاف انه "وجه السيطرات الخارجية بالسماح بدخول عجلتين فقط للجنازة وان لا تزيد العجلة على الخمسة راكب".
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