اصابة وزير الثقافة الفرنسي بفايروس كورونا

ذكرت وسائل اعلامية، الاثنين، ان وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير اصيب بفايروس كورونا. وقالت في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير اصيب بفايروس كورونا". واضافت ان "حالة الوزير الصحية مستقرة وجيدة".

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