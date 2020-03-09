شرطة النجف تعلن غلق المحافظة لمدة اسبوع ابتداءً من الاربعاء المقبل

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تقرر "غلق محافظة النجف اعتبارا من يوم الأربعاء ولمدة أسبوع".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد بينها حالتان في النجف.