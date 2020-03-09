اعلن مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، الاثنين، عن شفاء ست حالات مصابة بفيروس كورونا، مؤكداً أن ما اعلنته وزارة الصحة بشأن شفاء ثلاث حالات غير دقيق.
وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة اعلنت في بيانها الأخير عن شفاء ثلاث من الحالات المصابة وهذا غير دقيق فإن المغادرين اليوم فقط من دائرتنا ستة".
وأضاف "نتمنى من السادة في وزارة الصحة ان تكون بياناتهم اكثر دقة".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في النجف والبصرة واربيل والسليمانية، مؤكدة شفاء ثلاث حالات أخرى.
وأضاف "نتمنى من السادة في وزارة الصحة ان تكون بياناتهم اكثر دقة".
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في النجف والبصرة واربيل والسليمانية، مؤكدة شفاء ثلاث حالات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تعلن شفاء ست حالات مصابة بكورونا وتؤكد: بيان الوزارة الاخير غير دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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