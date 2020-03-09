صحة الكرخ تعلن شفاء ست حالات مصابة بكورونا وتؤكد: بيان الوزارة الاخير غير دقيق

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة اعلنت في بيانها الأخير عن شفاء ثلاث من الحالات المصابة وهذا غير دقيق فإن المغادرين اليوم فقط من دائرتنا ستة".

وأضاف "نتمنى من السادة في وزارة الصحة ان تكون بياناتهم اكثر دقة".



وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في النجف والبصرة واربيل والسليمانية، مؤكدة شفاء ثلاث حالات أخرى.