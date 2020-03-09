قريبا.. الأغنية العراقية تقتحم البوم نبيل شعيل الجديد

نبيل قال في تصريح لـ صحيفة القبس الالكترونية الكويتية إن البومه الجديد سوف يرى النور يوم 15 مارس الجاري، وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا، ويضم 5 أغنيات، منها "كبير الفن وجازلي وندمان وحوبة"، لافتا الى أنه يتعاون في الألبوم مع مجموعة مميزة من الأسماء، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وفواز المرزوق وجاسم محمد وعبدالله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي.وقال انه يسعى الى ارضاء جميع الاذواق، وتمنى أن ينال المجهود الذي بُذل في الألبوم تقدير الجمهور، وقد طرح نبيل مساء أول من أمس البرومو الدعائي للألبوم، الذي تضمن مقطعاً من أغنية "ندمان"، من كلمات الشاعر العراق قصي عيسى، وألحان العراق ايضا علي صابر، وهي تنتمي الى اللون العراقي، وحقق البرومو اصداء كبيرة بين جمهور نبيل، ومن المتوقع ان يطرح الألبوم ايضا عبر "دييزر" وهي منصة إلكترونية تقدم خدمة بث الموسيقى، وتتيح للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى من شركات إنتاج موسيقية.واعتاد شعيل على طرح ألبومه نهاية كل عام، ولكنه أختار أن يطرح "كبير الفن" هذا العام في موعد مختلف، ليكون الألبوم مميزاً على كل الأصعدة.

يذكر أن آخر ألبومات نبيل شعيل كان "فرق السما"، الذي طرحه نهاية عام 2018 وحقق ردود أفعال واسعة.