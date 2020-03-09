واشنطن تعلن رصد إصابة بفيروس كورونا لدى عسكري عمل قرب البنتاغون

أعلنت واشنطن عن رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى عسكري عمل قرب مقر البنتاغون. وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى مسؤولين مطلعين، برصد إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى عسكري أمريكي عمل قرب مقر البنتاغون.

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