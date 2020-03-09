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2020-03-09 | 19:42
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رفضت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وعلى لسان نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي تأجيل الدوري الممتاز الى إشعار اخر.
وقال الزيدي في بيان إن "ادارة الصقور ترفض بأي شكل من الأشكال تأجيل الدوري"، مؤكدا انهم مع "استمرار المسابقة كون التأجيل سيقتل طموحات جميع الاندية".
وأضاف أن "الأمور تسير بشكل طبيعي بعدما وصلت المسابقة الى الجولة الخامسة دون اي مشاكل تذكر"، لافتا إلى أن "الاندية جميعها التزمت بعدم تواجد الجمهور خلال الجولتين الماضيتين مستغربا من هذا القرار".
وكان وزير الشباب والرياضة اوعز بتأجيل الدوري الممتاز بالنظر لصدور اوامر من خلية الازمة لبعض المحافظات في ما يتعلق بتطورات فايروس كورونا بحسب البيان الصادر من قبل اتحاد الكرة.
وأضاف أن "الأمور تسير بشكل طبيعي بعدما وصلت المسابقة الى الجولة الخامسة دون اي مشاكل تذكر"، لافتا إلى أن "الاندية جميعها التزمت بعدم تواجد الجمهور خلال الجولتين الماضيتين مستغربا من هذا القرار".
وكان وزير الشباب والرياضة اوعز بتأجيل الدوري الممتاز بالنظر لصدور اوامر من خلية الازمة لبعض المحافظات في ما يتعلق بتطورات فايروس كورونا بحسب البيان الصادر من قبل اتحاد الكرة.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر ادارة الصقور: نرفض تأجيل الدوري ونحن مع استمرار المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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