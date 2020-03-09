ادارة الصقور: نرفض تأجيل الدوري ونحن مع استمرار المسابقة

وقال الزيدي في بيان إن "ادارة الصقور ترفض بأي شكل من الأشكال تأجيل الدوري"، مؤكدا انهم مع "استمرار المسابقة كون التأجيل سيقتل طموحات جميع الاندية".

وأضاف أن "الأمور تسير بشكل طبيعي بعدما وصلت المسابقة الى الجولة الخامسة دون اي مشاكل تذكر"، لافتا إلى أن "الاندية جميعها التزمت بعدم تواجد الجمهور خلال الجولتين الماضيتين مستغربا من هذا القرار".



وكان وزير الشباب والرياضة اوعز بتأجيل الدوري الممتاز بالنظر لصدور اوامر من خلية الازمة لبعض المحافظات في ما يتعلق بتطورات فايروس كورونا بحسب البيان الصادر من قبل اتحاد الكرة.