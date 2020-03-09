- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي نيوز: كاميرا سرية ترصد أوكار بيع الحيوانات شديدة الخطورة في "ووهان الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف مقطع فيديو جرى تصويره بكاميرا سرية، حيوانات "شديدة الخطورة" لا تزال معروضة للبيع أمام العموم، رغم أن الحكومات الآسيوية تقول إنها منعت ذلك بعد تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محققا بيئيا انتقل بكاميرا خفية إلى سوق "شاتوشاك" في العاصمة التايلاندية بانكوك، فوجد ما وصفه بـ"ووهان الثانية".
وتعد مدينة ووهان وسط الصين بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي وانتقل إلى أكثر 80 من دولة.
وروجت في وقت سابق تقارير إعلامية أفادت بأن حيوانات، ومن بينها "الخفافيش"، قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ أشهر.
ويعتقد أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في أحد أسواق ووهان.
ويظهر الفيديو كيف أن السوق الشهير في بانكوك لا يزال مفتوحا في وجه الجميع، ويعرض حيوانات خطيرة في ظروف "سيئة".
ومن أنواع الحيوانات، التي رصدها الفيديو، القردة والكوكاتو والسلاحف النادرة والثعابين، التي تؤكل في عدة دول آسيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: كاميرا سرية ترصد أوكار بيع الحيوانات شديدة الخطورة في "ووهان الثانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.