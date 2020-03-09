سكاي نيوز: كاميرا سرية ترصد أوكار بيع الحيوانات شديدة الخطورة في "ووهان الثانية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف مقطع فيديو جرى تصويره بكاميرا سرية، حيوانات "شديدة الخطورة" لا تزال معروضة للبيع أمام العموم، رغم أن الحكومات الآسيوية تقول إنها منعت ذلك بعد تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محققا بيئيا انتقل بكاميرا خفية إلى سوق "شاتوشاك" في العاصمة التايلاندية بانكوك، فوجد ما وصفه بـ"ووهان الثانية".

وتعد مدينة ووهان وسط الصين بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، الذي ظهر في أواخر ديسمبر الماضي وانتقل إلى أكثر 80 من دولة.

Advertisements

وروجت في وقت سابق تقارير إعلامية أفادت بأن حيوانات، ومن بينها "الخفافيش"، قد تكون المصدر الأول للفيروس الذي يؤرق العالم منذ أشهر.

ويعتقد أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في أحد أسواق ووهان.

ويظهر الفيديو كيف أن السوق الشهير في بانكوك لا يزال مفتوحا في وجه الجميع، ويعرض حيوانات خطيرة في ظروف "سيئة".

ومن أنواع الحيوانات، التي رصدها الفيديو، القردة والكوكاتو والسلاحف النادرة والثعابين، التي تؤكل في عدة دول آسيوية.