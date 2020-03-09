مدير المخابرات المصرية يحمل رسالة من السيسي إلى البرهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول محمد حمدان دقلو مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، حيث ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسودان، وضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

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وذكر بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، "التقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، كل علي حدا ، بالقصر الجمهوري اليوم ،مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل".

وأوضح البيان أن "مدير المخابرات العامة نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الي شقيقة الرئيس عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "الرسالة أكدت وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية والأشقاء في السودان في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم ودعمها لاستقرار السودان".