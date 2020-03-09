الخارجية المصرية تدعو لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أقرب وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

دعت مصر لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يحظى بقبول جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، خلفا للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة.



وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية سامح شكري، أجرى اتصالا هاتفيا، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وذكر أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصة في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وتابع: "تم تناول أهمية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية".

وأضاف: "تم بحث سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية".

ومن جانبه، عبر غوتيريش عن تقديره للدور المهم، الذي تضطلع به مصر، منوها لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.