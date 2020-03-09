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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي في النيجر بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قررت السلطات المختصة في جمهورية النيجر تأجيل عقد الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي كان من المقرر عقدها يومي 3 و4 ابريل 2020 في العاصمة نيامي، وذلك بسبب الظرفية الراهنة الناجمة عن وباء كورونا، إلى موعد يحدد في وقت لاحق وذلك بحسب مذكرة للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وكانت الأمانة العامة للمنظمة حثت في بيان لها يوم الخميس الماضي جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون ورحبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس كورونا الجديد COVID 19 ومنع انتشاره.
وقالت في البيان: في الوقت الذي تثمن فيه الأمانة العامة للمنظمة الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموما، فإنها تحث على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض.
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