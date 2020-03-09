السلطات التركية تسجن رئيس بلدية مؤيد للأكراد أكثر من 9 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

قال مصدر قضائي في تركيا، إن حكما صدر اليوم الإثنين، بالسجن أكثر من 9 سنوات على ”سلجوق مزراكلي“ الرئيس المعزول لبلدية ”ديار بكر“ ذات الأغلبية الكردية، لإدانته بعضوية منظمة إرهابية.



وكان مزراكلي، المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يؤيد الأكراد، قد أقيل من منصبه في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني إلى جانب رئيسي بلديتي مدينتين كبيرتين أخريين.

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وقال المصدر القضائي، إن الحكم صدر بسجن مزراكلي 9 سنوات و4 أشهر و15 يوما.

ومن وقت لآخر يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب الشعوب الديمقراطي بصلات مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية، وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود تلك الصلات.

وبحسب مصدر في حزب الشعوب الديمقراطي، فقد عينت الحكومة المركزية إلى الآن أمناء لـ32 مجلس بلدية كانت من نصيب الحزب في الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر مارس/آذار العام الماضي.

وهناك أكثر من 20 رئيس بلدية إما في السجن على ذمة المحاكمة أو صدرت عليهم أحكام بالسجن لإدانتهم بجرائم تتصل بالإرهاب.

وكانت السلطات التركية قد عزلت عشرات من رؤساء مجالس البلديات بتهم مماثلة ضمن حملة تطهير واسعة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.