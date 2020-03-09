مساعد وزير الخارجية الأميركي: لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي

اعتبر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر بأن لبنان مسؤول عن السياسات الخاطئة التي انتهجها في الماضي. ولفت الى ان "عقوبات واشنطن على حزب الله ليس لها علاقة بحالة الاقتصاد اللبناني".
ولفت مساعد وزير الخارجية الأميركي في حديث الى قناة "العربية" الى ان واشنطن عرضت على إيران مساندتها في كارثة كورونا لكنها رفضت، واعتبر انه على إيران صرف أموالها على شعبها.
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