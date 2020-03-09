فيتش تخفض تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الاجنبية إلى C

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الاجنبية من "CC" الى "C" ما يعني ان الدولة باتت على اعتاب اعلانها دولة متعثرة في حال وصل التصنيف الى "D".
يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة انها لا تنوي دفع سندات "اليوروبوندز" التي تُستحق في التاسع من اذار والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وبحسب الوكالة، سيؤدي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 ايام، الى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثّر.
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