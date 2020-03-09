أكد وزير الداخلية ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في هذه الظروف الصعبة يأتي قرار إقفال مراكز الترفيه من دور ​سينما​ معارض ومسارح وأندية ليلية وأندية رياضية حرصًا على سلامة المواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: في هذه الظروف الصعبة يأتي قرار إقفال مراكز الترفيه حرصًا على سلامة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.