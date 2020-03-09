فياض: نحن لا نتعاطى بمواقف مسبقة مع اي طرح للحلول الاقتصادية

سأل عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي فياض​ هل يتحمل ​اللبنانيون​ بيع اصول الدولة؟ وهل يتحمل اللبنانيون زيادة ​الضرائب​؟ معتبرا بأنه "يجب التعاطي بمسؤولية، ونحن لا نتعاطى بمواقف مسبقة مع اي طرح للحلول الاقتصادية". واوضح فياض في حديث تلفزيوني، ان ​ايران​ من اكثر من البلدان احتراما للسيادة اللبنانية، وهي تعرض المساعدة من دون اي شرط لا على حلفائها ولا على ​الدولة اللبنانية​.

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