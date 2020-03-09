الفرزلي: إغلاق مجلس النواب إجراء احترازي ولا إصابات في صفوف النواب

أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى أنه "لا يوجد أي خلفية لإغلاق المجلس النيابي ومكاتب النواب لمدة أسبوع كامل، سوى الحرص على مصلحة الناس والنواب"، لافتاً إلى أن "هذه المسألة تتطلب منا أن نكون قدوة في مسألة الدراية والوقاية، لأن الوضع لا يجوز أن يستمر كما أن شيئاً لم يكن".
وشدد الفرزلي في حديث تلفزيوني، على أنه "لا يوجد نواب مصابين بفيروس "كورونا"، لكن كان هناك تداول بين النواب وتحدثنا مع رئيس المجلس نبيه بري، وارتأى أن يقوم بما هو جيد للمصلحة العامة".
وحيال تصنيف لبنان على أنه دولة متعثرة، أكد الفرزلي أنه "من دون أن يتم إعلانه دولة متعثرة، مجرد إسقاط رتبة لبنان من "A" و"B" إلى "C"، هي بحد ذاتها عملية تعثر".ً
كما نوّه بأن "الحصار المالي الذي يتعرض له لبنان، انا اسمع اته يستهدف "حزب الله" وهذا هو عنوان الصراع، لكن انا حتى الآن لم أعلم أين تضرر "حزب الله" بهذا الصراع".
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