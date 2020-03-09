خامنئي يلغي خطابه في مشهد بمناسبة رأس السنة الفارسية بسبب فيروس كورونا

ألغى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في ​إيران​ السيد ​علي خامنئي​ الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في 20 الجاري في مدينة مشهد بمناسبة رأس ​السنة​ الفارسية بسبب تفشّي ​فيروس كورونا​ المستجدّ، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال مكتب خامنئي في بيان إنّ "حفل خطاب المرشد الأعلى الذي يجري سنوياً في مقام الإمام الرضا في اليوم الأول من ​العام الجديد​ لن يجري هذا العام وآية الله خامنئي لن يتوجّه إلى مشهد".