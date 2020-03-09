أعلنت الهيئة المصرية للأرصاد، أن "هناك حالة من عدم استقرار ​الطقس​ ستشهدها البلاد خلال الفترة من الخميس وحتى السبت المقبل"، موضحة انه من "المرجح حدوثه هو شبه ​إعصار​ أو ما يعرف بالمنخفض المداري، وسكون مشابه لإعصار "ميديكين" الذي تم التحذير منه قبل شهرين"، موضحاً ان "الإعصار القادم ستتراوح سرعته بين 60- 65 كيلومتر في ​الساعة​، وهي سرعة عالية بالنسبة للأجواء المصرية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة المصرية للأرصاد: إعصار جديد سيضرب مصر خلال الأيام القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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