الخارجية المصرية: لتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أقرب وقت

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الوزير ​سامح شكري​، أجرى اتصالا هاتفيا، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، داعياً لـ"تعيين مبعوث أممي جديد إلى ​ليبيا​ يحظى بقبول جميع القوى في أقرب وقت ممكن خلفاً للمبعوث الأممي السابق ​غسان سلامة​، وتطرق الجانبان لآخر المستجدات في الساحة الليبية، وسبل دفع جهود استعادة ​الأمن​ والاستقرار هناك، خاصة في ضوء استقالة المبعوث الأممي".

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