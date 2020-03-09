السلطات الإيطالية: وفاة 97 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الإيطالية، "وفاة 97 شخصاً أصيبوا ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع عدد ​ضحايا​ الفيروس المستجد إلى 463". وتعد ​إيطاليا​ ​الدولة​ الأوروبية الأكثر تضررا في هذه المرحلة من الوباء، حيث سجلت إلى حد الآن إصابة 9172 شخصا بفيروس كورونا، مقابل 7375 تم الإعلان عنها يوم الاثنين.

جدير بالذكر أن ​منظمة الصحة العالمية​ أكدت أن "الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم"، داعية لـ"اتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض".