مندوب سوريا الدائم بمكتب الأمم المتحدة: إنهاء معاناة السوريين يتطلب الكف عن النفاق

أعلن مندوب ​سوريا​ الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ​حسام الدين آلا​، في جلسة ل​مجلس حقوق الإنسان​، ان "إنهاء معاناة السوريين يتطلب الكف عن النفاق والتسييس والتوقف عن الاستثمار ب​الإرهاب​ وخلق الظروف المواتية لعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم، وأن اللجنة تقوم بتوزيع الاتهامات على سوريا وحلفائها في الوقت الذي ينبري أعضاؤءها للدفاع عن العدوان التركي وتبرير انتهاكاته وجرائمه على ​الأراضي السورية​"، مشيراً الى ان "​الارهاب​ الاقتصادي الذي تمارسه بعض الدول، ك​أميركا​ و​الاتحاد الأوروبي​، هي المعاناة الأكثر وحشية من خلال فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب بالتزامن مع قيام أمريكا بسرقة الموارد النفطية السورية".

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