أشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن "تبعات انسحاب بلاده من اتفاق "أوبك+" جرت دراستها".
وشدد نوفاك، في بيان على الموقع الحكومي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوسيتن، على أن "الوضع الحالي في سوق النفط هو في حدود التوقعات التي وضعت خلال دراسة سيناريوهات الخروج من اتفاق "أوبك+".
كما أكد وزير الطاقة أن "قطاع النفط الروسي لديه قاعدة موارد عالية الجودة وهامش كاف للقوة المالية، ليظل قادراً على المنافسة عند أي مستوى سعر متوقع، وكذلك الحفاظ على حصته في السوق".
كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك: وضع سوق النفط في حدود التوقعات التي وضعناها قبل الانسحاب من "اوبك+" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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