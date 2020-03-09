الحكومة العراقية: لتجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة ​العراق​ية، عن "منع جميع التجمعات بكافة أشكالها في أراضي البلاد على خلفية انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، داعية لـ"تجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة في العراق".

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