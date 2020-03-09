نتانياهو: سنطبق حجرا صحيا على كل المواطنين العائدين من الخارج

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ تطبيق الحجر الصحي على كل الاسرائيليين العائدين من الخارج، في إطار الإجراءات الرامية لردع انتشار ​فيروس كورونا​.

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