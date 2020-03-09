السفير الإيراني في باريس: البعض يؤازر أميركا في ضغوطها بدلاً من مساعدة الإيرانيين

أشار السفير ال​إيران​ي في ​باريس​ بهرام قاسمي، إلى "مؤازرة البعض ل​أميركا​ في ضغوطها القصوى ضد إيران"، موضحاً أن "هذه الأيام ستمر أيضا، لكن علينا أن نتصرف بطريقة لا تجعلنا عبرة للتاريخ".

وشدد قاسمي في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أنه "في غضون مكافحة الشعب الايراني لفيروس "كورونا"، والتي تتم بالاعتماد على القدرات الوطنية فقط، أخذ البعض ينضمون الى الضغوط الاميركية القصوى ويزيدونها حدة عن قصد او غير قصد وبشتى الذرائع الواهية، بدلاً من إدراك الظروف ومساعدة الشعب الإيراني".