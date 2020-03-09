أشار السفير الإيراني في باريس بهرام قاسمي، إلى "مؤازرة البعض لأميركا في ضغوطها القصوى ضد إيران"، موضحاً أن "هذه الأيام ستمر أيضا، لكن علينا أن نتصرف بطريقة لا تجعلنا عبرة للتاريخ".
وشدد قاسمي في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أنه "في غضون مكافحة الشعب الايراني لفيروس "كورونا"، والتي تتم بالاعتماد على القدرات الوطنية فقط، أخذ البعض ينضمون الى الضغوط الاميركية القصوى ويزيدونها حدة عن قصد او غير قصد وبشتى الذرائع الواهية، بدلاً من إدراك الظروف ومساعدة الشعب الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإيراني في باريس: البعض يؤازر أميركا في ضغوطها بدلاً من مساعدة الإيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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