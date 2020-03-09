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رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي مدير المخابرات المصرية لبحث القضايا المشتركة

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التقى رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي ​عبد الفتاح البرهان​ ونائبه الأول ​محمد حمدان​ دقلو مع مدير ​المخابرات المصرية​ ​اللواء​ عباس كامل، حيث "ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسودان، وضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية".

ونقل مدير المخابرات العامة المصرية رسالة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ الي البرهان "تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين".

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