رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي مدير المخابرات المصرية لبحث القضايا المشتركة

التقى رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي ​عبد الفتاح البرهان​ ونائبه الأول ​محمد حمدان​ دقلو مع مدير ​المخابرات المصرية​ ​اللواء​ عباس كامل، حيث "ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسودان، وضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية".

ونقل مدير المخابرات العامة المصرية رسالة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ الي البرهان "تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين".