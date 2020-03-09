رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي مدير المخابرات المصرية لبحث القضايا المشتركة

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول محمد حمدان دقلو مع مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، حيث "ناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسودان، وضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية".
ونقل مدير المخابرات العامة المصرية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الي البرهان "تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين".
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