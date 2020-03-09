متحدث وزارة النفط الإيرانية: عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق أمر سلبي جداً

اعتبر المتحدث باسم ​وزارة​ ​النفط​ ال​إيران​ية، كسروي نوري، أن "عدم توصل دول "أوبك+" إلى اتفاق في اجتماع ​فيينا​ الأخير كان سلبياً جداً وغير مأمول للتعاون بين الجهتين، والتعاون الذي كان له تأثير جيد خلال السنتين الماضيتين في محافظته على مصالح الجهتين".

ولفت نوري، الى ان "إيران تعتقد أن السوق بحاجة لتخفيض العرض للمحافظة على التوازن في الظروف الراهنة"، مشيرا إلى أن "إيران تبعاً للظروف الاستثنائية التي تعيشها لن تواجه ظروفاً معقدة وسلبية بسبب انخفاض أسعار النفط، وستحتاج الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء فيها إلى المفاوضات من أجل الحفاظ على مصالحهم".