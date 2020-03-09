السلطات الإيرانية تعتزم منح إجازات لأكثر من 70 ألف سجين بسبب "كورونا"

أكد رئيس منظمة السجون التابعة للسلطة القضائية في ​ايران​ أصغر جهانغير، "منح إجازات لأكثر من 70 الف سجين على صعيد البلاد، في سياق القرارات التي أصدرها جهاز ​القضاء​ للحد من انتشار فيروس "كورونا" وضمان سلامة نزلاء السجون".

وخلال اجتماع المجلس الاعلى لكبار مسؤولي السلطة القضائية، شدد رئيس جهاز القضاء في إيران حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، على "متابعة الاجراءات القانونية ذات الصلة باعطاء الاجازات للنزلاء، وذلك مع رعاية الشؤون الامنية للبلاد وتخصيص الاولوية الى السجناء الذين يعانون من امراض كامنة".