السلطات الروسية: عقوبات جنائية لمن يخالف نظام العزل جراء كورونا

أعلنت خلية الأزمة الخاصة بمواجهة "كورونا" في ​روسيا​، تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في العاصمة ​موسكو​، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 20 حالة.

ولفتت خلية الأزمات، في بيان، إلى أن "المصابين الثلاثة هم مواطنون روس زاروا ​إيطاليا​ خلال الأسبوعين الأخيرين"، موضحةً أن "المرضى نقلوا إلى المستشفيات حيث تم وضعهم في غرف مخصصة للمصابين بالأمراض المعدية".

كما شددت على أنه "جرى تحديد دائرة الأشخاص الذين احتك بهم المصابون داخل روسيا".

من جهتها، أعلنت السلطات الروسية في موسكو، أن "انتهاك نظام عزل النفس الخاص بالقادمين من الدول الأكثر إصابة بفيروس "كورونا"، قد يؤدي إلى تطبيق عقوبة بحقه تصل للسجن مدة 5 سنوات".

وأشار موقع إدارة موسكو، في بيان، إلى أن "خرق نظام عزل النفس المنصوص عليه للقادمين من الدول الأكثر إصابة بـ "كورونا"، قد يؤدي إلى جريمة قتل غير متعمد، الأمر الذي يعاقب جنائيا وفقا للقوانين".