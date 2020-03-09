متجهين إلى طنجة.. توقيف مغربيين حاولا إرشاء شرطي إسباني مقابل تهريب 100 مليون سنتيم وأجهزة إلكترونية

أوقفت الشرطة الإسبانية بميناء طريفة، اليوم الاثنين، زوجين مغربيين، يحملان الجنسية البريطانية، بعدما حاولا تقديم 100 أورو رشوة، لعناصر الشرطة العاملة بالميناء، مقابل السماح لهما بالعبور نحو طنجة، وفي حوزتهما مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، وهواتف، وأجهزة إلكترونية.

وكشف موقع “andaluciainformacion”، نقلا عن بلاغ للشرطة الوطنية الإسبانية، أن الزوجين في عقدهما الرابع، كانا على متن سيارتهما المتجهة نحو طنجة، عندما أوقفتهما عناصر الشرطة في الميناء، وطلبت منهما جواز سفرهما، ما أدخلهما في حالة من التوتر، والارتباك.

وأضاف الموقع ذاته أن المعنيين قدما مبلغ 100 أورو للشرطي، داخل جوازهما، غير أنه أبلغ العناصر الأمنية بذلك، حيث طلبت منهما الترجل من سيارتهما، وقامت بتفتيشها بدقة، إذ عثرت بداخلها على مبلغ مالي قدره 99,500 أورو، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم مغربية، فضلا عن 17 هاتفا محمولا، وعددا من أجهزة الحاسوب المحمولة، ولوحات إلكترونية.

وأحيل الموقوفان على التحقيق، لمعرفة ظروف، وملابسات عملية التهريب، قبل عرضهم على القضاء.