وسط هيجان شعبي ومطالبة بالإعدام.. قاتلا الشابة في سلا يعيدون تمثيل الجريمة -فيديو – صور

أجريت، مساء اليوم الاثنين، بمدينة سلا عملية إعادة تمثيل الجريمة المتعلقة بالجثة المتحللة التي عثر عليها الأسبوع الماضي مقطعة إلى أجزاء وملقاة في أكياس بلاستيكية بجانب السور التاريخي قرب منطقة الأقواس على طريق القنيطرة.

المتهمان بالجريمة، ويدعى أولهما “طارق” (24 سنة) الذي يشتبه في كونه القاتل الرئيسي، وشريكه “عبد السلام” (32 سنة)، تم إحضارهما إلى مسرح الجريمة، لإعادة تمثيلها، بدءا من الشقة التي تمت بها عملية قتل وتقطيع الجثة ووضعها في أكياس، قبل أن يتم نقلها باستخدام عربة مجرورة (كروسة) للتخلص منها في مكب نفايات عشوائي محاذي للسور التاريخي للمدينة.

إعادة تمثيل الجريمة تمت وسط هيجان شعبي من طرف المواطنين الذين هتفوا بالإعدام للمتهمين في الجريمة التي روعت ساكنة المنطقة.

وحسب المعطيات الأولية فإن الضحية كانت على علاقة عاطفية بالشاب المتهم بالقتل، قبل أن ينشب بينهما خلاف، تطور إلى جريمة، حاول المتهم بمساعدة شريكه إخفاءها بتقطيع الجثة وإلقاءها غير بعيد عن مكان ارتكابها.

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وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت الرجلين، يوم الأحد الماضي، وذلك للإشتباه في تورطهما بالجريمة، مؤكدة أنهما من ذوي السوابق القضائية العيدة في الجرائم العنيفة والسرقات.

جثة الضحية كانت قد عثر عليها مطلع الأسبوع الماضي، من طرف بعض المواطنين، الذين أخبروا السلطات الأمنية، إذ باشرت هذه الأخيرة إجراءاتها الأولية لتعاين الجزء العلوي من الجثة التي تبين أنها تعود لضحية أنثى، تم لفها ضمن غطاء بلاستيكي وإلقاؤها قرب السور، المحاذي للطريق الوطنية رقم 1 تجاه القنيطرة.