مثقفون وشعراء يدعون إلى المشاركة في مسيرة مراكش ضد الفساد ونهب المال العام

أعلن عدد من المثقفين، والشعراء، والكتاب مشاركتهم في المسيرة الوطنية، المقرر تنظيمها، يوم الأحد المقبل، في مراكش ضد الفساد، والرشوة، ونهب المال العام.

وقال المثقفون، في ندائهم، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “إن مشاركتهم في المسيرة تأتي استنادا إلى الدور التاريخي، الذي لعبه المثقف المغربي في الحياة الاجتماعية، والثقافية، والديموقراطية لبلده، نظرا إلى مسؤولياته المجتمعية كمؤطر، وموجه، ومنخرط في مسيرة تطور بلده”.

وأكد البلاغ ذاته، أنه في ظل النقاش، الجاري حول أفضل نموذج تنموي للبلاد، و بمناسبة دعوة عدد من تنظيمات المجتمع المدني إلى المسيرة الوطنية، والشعبية، يوم الأحد 15 مارس 2020، في مراكش، المنظمة تحت شعار: ”تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.

وأشار الموقعون على البلاغ، إلى أنهم يرون أن من واجبهم كمثقفين، وكتاب، وشعراء، وفنانين، ومبدعين، دعم المسيرة المرتقبة، كما وجهوا نداء، يدعو إلى المشاركة فيها “في إطار عمل وحدوي وطني، يستهدف تقويض تغول الفساد، والمطالبة بالتوزيع العادل للثروة، وتجريم الإثراء غير المشروع “.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد دعت المغاربة إلى الخروج في مسيرة احتجاجية، يوم الأحد المقبل، بمراكش تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.