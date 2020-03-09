لجنتا الصّحة المنبثقتان عن "المتابعة" و"القطرية" تبحثان تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بادرت لجنة الصحة المنبثقة عن لجنة المتابعة بالشراكة مع لجنة الصحة المنبثقة عن اللجنة القطرية، لعقد اجتماع طارئ اليوم إثر انتشار فيروس كورونا.

وتشارك في المؤتمر لجنة الصحة المنبثقة عن لجنة المتابعة، ولجنة الصحة ولجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة القطرية، ولجنة متابعة أوضاع التعليم، واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب.

ومن المُقرر أن يناقش المشاركون، الخطوات الواجب اعتمادها لمكافحة الفيروس، وذلك في أعقاب تزايد المحاذير من انتشاره.

وقال مدير جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد ذكر، في حديث مع "عرب 48": "نعلم عن حاجة لتوحيد الخطاب الموجه للجمهور في المجتمع العربي، وآلية التعامل مع الوضع الراهن، والجاهزية أمام أية حالات طارئة قد تحدث، هناك حاجة للتشاور وتحديد خطوات بحسب معطيات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بما يتعلق بالطلاب".

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وأضاف محمد: "كذلك سنخرج بتوصية لرفع الوعي بخصوص التعامل مع الوضع الراهن، كذلك مراقبة التطورات التي تحدث".

وختم كلامه بالقول: "لقد توجهنا لوزارة الصحة بأن تتعامل بشكل موحد بين المجتمعين بالبلاد، بحيث نرى وجود تفاوت في كيفية التعامل من قبل وزارة الصحة بين المجتمعين وخاصة في ما يتعلق بإطلاع الجمهور على المستجدات حول الفيروس".