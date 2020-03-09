منظمة الصحة: "خطر الوباء" من جراء كورونا "بات حقيقيا جدا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، من أن "خطر حصول وباء" من جراء فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 110آلاف شخص في العالم، "بات فعليا جدا".

وسجّلت إيطاليا 97 حالة وفاة جديدة اليوم الإثنين، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 463.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس إدانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي في جنيف، "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء بات فعليا جدا".

لكنه تدارك أنه "سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه. لسنا تحت رحمة الفيروس لأن القرارات التي نتخذها جميعا يمكن أن تؤثر في مسار" الوباء.

وأضاف "رغم أننا نسمي ذلك وباء فإننا قادرون على السيطرة عليه. علينا أن نتذكر بأنه عبر خطوات سريعة وحاسمة نستطيع إبطاء فيروس كورونا والحؤول دون إصابات جديدة".

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ووجه مدير المنظمة رسالة أخرى إيجابية موضحا أن "معظم" من أصيبوا سيشفون، لافتا إلى أنه من أصل "ثمانين ألف إصابة سجلت في الصين"، بؤرة الوباء، "فإن أكثر من سبعين في المئة تعافوا".

وتفشى فيروس كورونا المستجد في القارات الخمس وبات يؤثر في الحياة اليومية والاقتصادية لعدد متزايد من الدول. وخلف أكثر من 3800 وفاة في مئة بلد ومنطقة.

وصرح المدير التنفيذي لبرنامج الحالات الطارئة في منظمة الصحة مايكل راين "بخلاف الإنفلونزا، نستطيع التصدي (لكورونا)، نستطيع إبطاء" انتشاره، مبديا أمله أن تتيح إجراءات الحجر التي اتخذتها إيطاليا احتواء الوباء بهدف السماح لدول أخرى بالاستعداد بشكل أفضل.

وأضاف "لست قلقا من كلمة ‘وباء‘، ما يقلقني أكثر هو رد فعل العالم"، داعيا الجميع إلى النضال للقضاء على كورونا.

ودعا مدير منظمة الصحة الدول إلى عدم الاستخفاف بفيروس كورونا بذريعة أنه يصيب خصوصا المسنين، مؤكدا أن "كل إنسان له أهميته".