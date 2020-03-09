شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:09 مساءً, 9 مارس 2020 م المناطق - واس أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، محاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكداً رفضه لهذا العمل الإرهابي، ولأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عن تضامن المجلس مع جمهورية السودان الشقيقة في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.

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