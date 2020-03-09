شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن أول حالتي وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت ألمانيا اليوم تسجيل أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في ولاية نورد راين فستفاليا بغرب البلاد إن امرأة عمرها 89 عاماً مصابة بالفيروس توفيت في بلدة إسن، وإن مريضاً آخر توفي في منطقة هاينسبرج التي تشهد انتشاراً كبيراً للمرض.

وأعلنت ألمانيا حتى الآن تسجيل 1112 إصابة بفيروس كورونا، وولاية نورد راين فستفاليا الكبيرة هي المنطقة الأكثر تأثراً بتفشي الفيروس.