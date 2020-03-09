شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 ألف منتج مخالف في 20 مصنعا لسخانات المياه والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الجولة إلى انه تم إعادة تدوير 146 منتج، وسحب 25 عينة تم سحبها للتأكد من المطابقة، اسفر منها 15 عينة مطابقة للمواصفات و10 عينات مخالفة.
وأظهرت الجولة ان هناك 12 مصنعا لم تسحب منه عينات، و8 مصانع تم سحب عينات منها أسفرت عن وجود مصنع واحد مخالف للبيانات الإيضاحية و7 مصانع مخالفة.
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