شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : كورونا قريب جدا لأن يتحول إلى وباء والان نبدء بالتفاصيل
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي "الآن بعدما أصبح للفيروس موطئ قدم في الكثير جدا من الدول أصبح خطر حدوث وباء حقيقيا جدا".
وأضاف "لكنه سيكون أول وباء يمكن السيطرة عليه. خلاصة الأمر هي أننا لسنا تحت رحمة الفيروس".
وتابع قائلا إن أربع دول سجلت 93 بالمئة من نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم. وأضاف "شجعنا اتخاذ إيطاليا إجراءات حازمة لاحتواء التفشي لديها ونأمل أن تثبت هذه الإجراءات فعاليتها في الأيام المقبلة".
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