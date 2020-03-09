شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك : ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 142 والان نبدء بالتفاصيل

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية اليوم الاثنين إن عدد من أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في الولاية ارتفع إلى 142 من 105 في اليوم السابق.

وقال كومو في مؤتمر صحفي إن معظم الحالات توجد في مقاطعة ويستشستر التي يقيم بها محام من منهاتن يعتقد أنه سبب ظهور المرض في الولاية.