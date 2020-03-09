شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن والدفاع السوداني : ندين محاولة اغتيال حمدوك والان نبدء بالتفاصيل
أدان مجلس الأمن والدفاع السوداني الاثنين محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينما كان في طريقه إلى عمله في وقت سابق اليوم في العاصمة الخرطوم.
وقال المجلس في بيان إنه قرر "الاستعانة بالأصدقاء بما يسهم في كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة"
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