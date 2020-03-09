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ألبانيا تعلق رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

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أعلنت ألبانيا عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين وهما لرجل عاد من إيطاليا ونقل العدوى لوالده مما دفع الحكومة إلى إغلاق المدارس لمدة أسبوعين وإلغاء رحلات الطيران والعبارات المتجهة إلى إيطاليا حتى الثالث من أبريل .

وقالت وزارة الصحة إن الرجل البالغ من العمر 28 عاما ووالده البالغ من العمر 54 عاما ويقيمان في العاصمة تيرانا، في حالة مستقرة دون أي مضاعفات. وبدأت الوزارة تعقب حوالي عشرين شخصا كانوا على اتصال وثيق بهما.

وقال رئيس الحكومة إدي راما في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء "ستكون إجراءاتنا اليوم تعليق الرحلات المباشرة أو السفر (بالعبارة) من شمال إيطاليا ومن الناحية العملية من جميع المناطق التي تم إغلاقها فعليا (في إيطاليا) حتى 3 أبريل وإغلاق المدارس لأسبوعين".

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وقالت وزيرة الصحة أوجيرتا ماناستيرليو إن أي شخص يدخل ألبانيا من المناطق الخاضعة للحجر الصحي في إيطاليا، التي تعاني من أسوأ تفش للفيروس في أوروبا، سيتعين عليه عزل نفسه ذاتيا وسيواجه عقوبة إذا لم يفعل ذلك.

وقال راما إن السلطات أمرت بإلغاء جميع التجمعات العامة الكبيرة بما في ذلك الأحداث الثقافية وطلبت من الاتحادات إلغاء المباريات المقررة.

ويعيش أكثر من 400 ألف ألباني في إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لألبانيا، عبر البحر الأدرياتي

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