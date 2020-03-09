المنافذ توضح بشأن فيديو لمسافرين قادمين من إيران

أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، بشأن فيديو لمسافرين قادمين من إيران في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، فيما أكدت أنها سترفع دعوى قضائية بحق مروجي مقطع الفيديو.
وأضافت أن "جهاز فحص الحقائب المبين في المقطع هو مخصص للمغادرين خارج البلد وليس للوافدين وحقيقة الامر هو خارج عن الخدمة وعاطل عن العمل وكمية الغبار تؤكد ذلك لأن الاستعمال اليومي يفند ذلك"، مبينة أن "الفرق الصحية وإدارة المنفذ تعمل على مدار الساعة بفحص الوافدين العراقيين وإن الحركة التجارية متوقفة مما يقلل من حركة الأشخاص والعجلات في المنفذ فضلاً عن قلة عدد الوافدين".
وأكدت الهيئة، أنه "منذ بدأ الأزمة والمنافذ الحدودية حريصة على صحة المواطن العراقي وهي الاهم والاغلى وان الهيأة سترفع دعوى قضائية بحق مروجي مقطع الفيديو لانه يهدف إلى الطعن بالاجراءات الصارمة من قبل المنافذ الحدودية والمفارز الطبية التي تعمل بكل همة للكشف عن فايروس كورونا لحماية صحة المواطن".
ودعت إلى "توخي الدقة والحصول على المعلومة من مصادرها الأصلية لتفادي إرباك المواطن بالشائعات المغرضة".
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