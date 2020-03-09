الصحة تعلن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الحصة، الاثنين، عن تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في النجف والبصرة واربيل والسليمانية، مؤكدة شفاء ثلاث حالات أخرى.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أكدت تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ اثنتان في النجف وواحدة في البصرة (توفي لاحقا) وحالتان في اربيل والسادسة في السليمانية".
وأضاف أنه "تأكد الشفاء التام لثلاث حالات مشخصة سابقا خرجوا من المؤسسات الصحية التي كانوا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة فيها".
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