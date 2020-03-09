تأجيل الجولة المقبلة من دوري كرة الصالات

وذكر الاتحاد في بيان انه "بناءً على الوضع العام الذي يمر به البلد، والذي افرز عن قيام عدد من المحافظات بإجراءات احترازية بمنع الدخول اليها، خوفا من إنتشار وباء فايروس كورونا".

واضاف "انسجاما مع قرارات خلية الازمة بتوقف كل النشاطات، قررت لجنة كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز الى اشعار آخر".



وكان اتحاد الكرة قد اعلن تاجيل مباريات دوري الكرة الممتاز حتى اشعار اخر بسبب اجراءات فايروس كورونا.