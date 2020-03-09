خلية الأزمة تدعو المواطنين إلى تجنب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدسة

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد مضي عدة اسابيع من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا ونتيجة لزيادة الحالات المشخصة بهذا الوباء وحدوث وفيات من جرائه فإن المسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية الزمتنا منذ البدء أن نصارح شعبنا بالإحصائيات عن الإصابات والوفيات وإعلان المستجدّات الصحية أولا بأول".



وأضافت أنه "استناداً الى أحكام قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولوائح منظمة الصحة العالمية وبالرغم من اتّخاذ الاجراءات الوقائية فأن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس، وتأكيدا لقراراتنا السابقة قررنا الاستمرار أما بايقاف الفعاليات الرياضية او اقامتها دون حضور الجمهور".



وأوضحت الخلية، أنه "تقرر الـتأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر".



وأشارت إلى أن "الخلية قررت اغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات ، ومنع نصب السرادقات ، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات".

ودعت الخلية، العراقيين العائدين من إيران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين, كوريا الجنوبية, ايطاليا, اليابان, تايلند, سنغافورة, الكويت والبحرين)، إلى "الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط ولمدة 14 يوم على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم".



وأكدت على ضرورة "تنفيذ قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية القرارات أعلاه"، مبينة أنه "سيتم إعادة تقييم القرارات أعلاه حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة".