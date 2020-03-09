زين تطلق حملتها الإعلانية 'اني زين.. انت زين؟' بمشاركة النجم سيف نبيل

أعلنت شركة زين العراق، الاثنين، عن إطلاق حملتها الإعلانية "اني زين.. انت زين؟" بمشاركة النجم سيف نبيل، فيما أكدت جاهزيتها لاطلاق خدمات الجيل الرابع فور منحها الرخصة من الجهات المعنية. وأدناه نص البيان:



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